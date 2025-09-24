◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３１節鹿島３―１Ｃ大阪（２３日・メルスタ）鹿島はＣ大阪を３―１で下し、３連勝で首位固めに成功した。先制されたが、知念慶のゴールで追いつき、レオセアラ弾で逆転。松村優太がダメ押し点を奪った。＊＊＊鹿島が勝ち点を６１に伸ばした一方、２位京都と５位町田、３位柏と６位広島の上位対決はともに引き分けに。４位だった神戸が勝ち点５７で２位に浮上した。京都と柏が同５６で追う。