◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（２３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・投手」でスタメン出場し、１点をリードした３回１死走者なしのの２打席目は三飛に倒れた。大谷が打席に立つと両軍のファンから歓声とブーイングが入り交じる異様な雰囲気となった。ダイヤモンドバックスの先発は