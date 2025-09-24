あなたは読めますか？突然ですが、「山車」という漢字読めますか？お祭りや行事のニュースなどで見かける言葉ですが、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「だし」でした！「山車」は、祭りのときに引いて練り歩く、飾り付けられた屋台のことを指します。「豪華な山車が街を練り歩く」「お囃子に合わせて山車が進む」……のように、祭りの主役となる大きな引き物のことを意味します。「山車」という漢