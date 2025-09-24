前走の紫苑Ｓで２着だったジョスラン（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）は、優先出走権を得た秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都競馬場・芝２０００メートル）へ向かう。９月２４日、鹿戸調教師が「エリザベス女王杯と両にらみだったけど、秋華賞へ向かうことにしました。体調は悪くなさそう。鞍上は未定です」と明かした。同馬はＧ１・３勝馬エフフォーリアの全妹。偉大な兄に続くＧ１タイトル奪取へ向け、栗東