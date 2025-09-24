◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３１節鹿島３―１Ｃ大阪（２３日・メルスタ）鹿島はＣ大阪を３―１で下し、３連勝で首位固めに成功した。先制されたが、知念慶のゴールで追いつき、レオセアラ弾で逆転。松村優太がダメ押し点を奪った。採点と寸評は以下の通り。鬼木達監督【６・５】思い切った先発変更は結果的に英断に。２位と勝ち点４差。１０月の神戸、京都との連戦は、４差以上の状態で迎えたいところＧＫ早川友基【６・５】最