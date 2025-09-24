◆イースタン・リーグＤｅＮＡ―楽天（２４日・横須賀）ＤｅＮＡのトレバー・バウアー投手が体調不良を訴え、イースタン・楽天戦の登板を緊急回避したことが明らかになった。桑原２軍監督は「これから近隣の医療機関を受診することになるんですが、体調不良であることは間違いない。けん怠感などがあって。チームも大事な時なので、そういう時に無理させて感染が広がったりもあるので。そこは本人と話させていただいて判断し