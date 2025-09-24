2025年9月21日の夜、東京都新宿区の国立競技場で開催された陸上の世界選手権を観戦された天皇皇后両陛下と長女・愛子さま。【写真】天皇ご一家のライトグリーンコーデ全身姿を見る。他、9万9000円の佳子さまのスカート姿なども天皇陛下はネクタイ、皇后雅子さまと愛子さまはジャケットの色をそれぞれ濃淡の違うライトグリーンで揃えられ、仲睦まじいリンクコーデをみせられた。これまでも、天皇ご一家は秋のスポーツ観戦の際に