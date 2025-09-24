9月26日に最終回を迎えるNHK朝ドラ『あんぱん』。放送開始以来、作品の人気を支えてきたのが主人公2人を取り巻く個性豊かなキャラクターたちだった。柳井嵩（北村匠海）が所属した小倉連隊の軍曹・粕谷将輝役を演じた田中俊介が、役への思いや撮影時の秘話を語った。【写真】溢れ出る“色気”河合優実の「あんぱん」出演シーン＊＊＊柳井嵩や八木信之助の戦友でもある粕谷ですが、正直、戦地で柳井に命じた任務がうま