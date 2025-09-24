女優の井上和香（45）が24日までに、自身のインスタグラムを更新。ぎっくり腰になったことを明かした。井上はストーリーズで「生まれて初めてぎっくり腰になったよ」「痛くてびっくり」と投稿。「この状態で10kgの子供の抱っこはなにかの苦行でしょうか？」とつづり、「みんなも気をつけてね（私が言うなよって感じか）」と泣き笑いの絵文字を添えて呼びかけた。井上は映画監督・飯塚健氏による映画「荒川アンダーザブ