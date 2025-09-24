【シカゴ＝平沢祐】米大リーグ機構は２３日、ストライクかボールかを自動で判定する「オートメイテッド・ボール・ストライク（ＡＢＳ）」を来季から導入すると発表した。オープン戦、レギュラーシーズン、ポストシーズンの全試合で適用される。プレーごとの判定は審判が行い、確認を要求する「チャレンジ」の際にＡＢＳを利用する。各チームに２度の権利があり、成功すればチャレンジできる回数は減らない。延長戦に入った場合