【ニューヨーク共同】石破茂首相は23日（日本時間24日）、訪問先の米ニューヨークでトランプ大統領と立ち話をした。世界の平和と繁栄を実現する上で「日米同盟の重要性は今後も変わらない」と伝えた。両氏は双方の国益に資する前向きな進展が見られていることを歓迎した。退陣を表明した首相にとって、トランプ氏との接触は在任中最後とみられ、トランプ氏の友情と信頼に謝意を示した。首相はトランプ氏夫妻が主催したレセプ