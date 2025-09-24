自動車部品メーカーの太平洋工業（岐阜県大垣市）は24日、経営陣による自社買収（MBO）を目指して実施している株式公開買い付け（TOB）の期間を24日までから10月8日までに再延長すると発表した。延長は2回目。同社株を巡っては投資会社の買い増しが判明し、株価はTOB価格を上回って推移しており、TOBへの応募状況を踏まえたとみられる。1株2050円のTOB価格は維持する。同社株の22日終値は2672円だった。同社株は、旧村上ファン