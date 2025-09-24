警視庁によりますと、午前10時15分すぎ、東京・江戸川区東小岩の路上で、「お店の人が覆面の人物に催涙スプレーをかけられた」と110番通報がありました。【写真を見る】【速報】江戸川区東小岩で覆面男2人がスプレー噴射して逃走男女3人が目の痛み訴えるも意識あり警視庁黒っぽい服装で覆面をした男2人が催涙スプレーのようなものを路上で噴射し、現場から逃走したということです。30代の男女3人が目の痛みを訴え、病院に搬送