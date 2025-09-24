7月に行われた参議院選挙の投票率について、10代から30代の若い世代で前回3年前より上昇したことがわかりました。7月の参院選をめぐり、県選挙管理委員会は25市町村でそれぞれ1か所ずつ投票所を抽出して年代別の投票率をまとめました。もっとも投票率が高かったのは65歳から69歳で72.26パーセント、最も低かったのは18歳から19歳の10代で38.11パーセントでした。10代から30代の若い世代の投票率は低い水準にとどまりま