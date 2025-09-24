瀬戸内地方は、湿った空気の影響で雲が広がっています。昼過ぎ以降もおおむね曇りで、局地的に雨が降る見込みです。沿岸部では風がやや強く吹くでしょう。日中の最高気温は岡山で30度、津山で27度、高松で31度の予想です。23日より大幅に気温が高くなるところがあります。 25日も湿った空気の影響で雲に覆われるでしょう。断続的に雨雲がかかり、局地的に雷を伴う見通しです。朝の最低気温は岡山と高松で24度、津山で21度でしょう