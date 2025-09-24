「税金のムダ使い」といわれる公共施設は多々あれど、とびきりお粗末なものが群馬県にあった。「群馬県安中総合射撃場」である。現在はライフル射撃場のみの片肺営業で、隣にあるクレー射撃場は開店休業状態。いったい、どういうことなのか？ 【画像】お粗末な理由でいまだ開場できないでいるクレー射撃場 市民からも「迷惑施設」と見なされて… 光がまばゆいほど、できる影は濃くなる。光と影はいつも