今年の秋は、タイトリスト、テーラーメイド、ピンなど人気メーカーから続々と新アイアンが登場。そこで今回は、最新アイアン41モデルの7番アイアンの平均ロフト角を調査した。【写真】売れ筋『ZXi5』『T250』『i240』『ミズノプロ M-15』の飛距離・つかまり・スピン・操作性・打感などを5段階評価41モデルを集めて7番アイアンのロフト角を調べた結果、平均は30.17度。以前は29度前後が主流だったが、最新モデルではややロフトが寝