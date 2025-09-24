札幌市で８月、刃物で切り付けられたあと行方不明になっていた男性が遺体で発見された事件で、死体遺棄の疑いで逮捕された男が「頼まれて重機で穴を掘った」と話していることが新たに分かりました。苫小牧市の会社員・梅津悠希容疑者は８月３日未明、むかわ町の山林に札幌市の西村隆行さんの遺体を埋めて遺棄した疑いです。西村さんは８月２日夜、札幌市内で刃物で切り付けられたあと行方不明になっていて、知人の大上文彦容疑者が