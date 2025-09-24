◇ナ・リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（2025年9月23日フェニックス）敵地が粋な計らいだ。ダイヤモンドバックスは23日（日本時間24日）、本拠でドジャースを迎え、今季限りでの現役引退を表明したクレイトン・カーショー投手（37）の功績を称えた。今月18日に今季限りでの現役引退を表明したカーショーに対し、チェイス・フィールドでは初回裏終了後、左腕の引退が紹介された。長年、同地区で戦ってきたライバ