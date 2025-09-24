俳優の木村了が23日、自身のインスタグラムを更新。同日、37歳の誕生日を迎え家族に祝ってもらったことを報告した。「37歳になりました」と誕生日を報告。「これまで沢山の方々、家族に支えられながら成長させて頂きました」とつづった。「これからも木村了を宜しくお願い致します」と記した。ハッシュタグでも「#誕生日ディナー」「#家族に感謝ありがとう」「#37歳になりました」「#木村了」と添えた。この投稿に、フォ