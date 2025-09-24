お笑いコンビ「ロングコートダディ」の堂前透（35）と兎（37）が、23日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・04）にゲスト出演。賞レースで結果を残すための“願掛け”について語った。今年7月に行われた新たなお笑い賞レース「アサヒビールスマドリダブルインパクト漫才＆コント二刀流No.1決定戦2025」決勝では、2点差という結果で惜しくも優勝を逃した2人。未だ賞レースでの結果が出てない状況に、兎は