オープンAIのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】対話型生成人工知能（AI）「チャットGPT」を開発した米オープンAIは23日、ソフトバンクグループ（SBG）や米IT大手オラクルと連携し、米国に5カ所のデータセンター（DC）を新設すると発表した。AI普及に対応する3社のインフラ整備計画「スターゲート」を前倒しで進める。データセンターは、AIの開発や運用に欠かせないインフラ。オープンAIやSBGは1月、トランプ米大統領