台風18号の影響で雨が降る中、歩く人たち＝23日、台北（AP＝共同）【台北共同】台湾東部・花蓮県で23日、台風18号の影響に伴う大雨でせき止め湖から水があふれ出し、下流で洪水が発生した。台湾当局の24日午前のまとめによると、14人が死亡、124人が行方不明になった。湖から水があふれ出したのは23日午後で、下流にある橋が損壊したほか、市街地で建物が冠水したり車が流されたりする被害が出た。中央通信社によると、亡く