俺は例年、夏の函館競馬場・札幌競馬場の開催期間は現地に赴いて過ごしている。今年も長く北海道に滞在していたので、その時のことについて書いてみたいと思う。 ・北海道滞在中の過ごし方 中央開催の時と変わらず、水曜日・木曜日は競馬場で調教を見て、午後は仕事をしている。だけど、同じ仕事でも何となく北海道にいるとのんびりした気分になる。昔は日が沈んだら出かけていたけど、最近では出かけるのもかったるくなっ