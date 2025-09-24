豪州月次CPIが目標上限に達する、11月利下げ観測やや後退豪ドル上昇 豪州8月の消費者物価指数（月次ベース）は+3.0%と昨年7月以来およそ1年ぶり高水準となった、市場予想の+2.9%も上回った。豪中銀の目標範囲である2-3%の上限に達したことで、11月会合での利下げ観測がやや後退している。9月30日会合は据え置き確実との見方変わらず。一方、トリム平均は+2.6%と前回の+2.7%から伸びが鈍化した。衣類・履物や住宅、交通