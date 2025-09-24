USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.016.365.426.07 1MO8.526.556.696.43 3MO9.126.837.457.29 6MO9.106.837.857.47 9MO9.176.938.207.71 1YR9.267.038.447.90 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.087.136.62 1MO7.477.746.85 3MO8.558.417.24