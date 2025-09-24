1974年4月1日からNHKで始まった「ニュースセンター9時」は、キャスター制ニュース番組の草分け的存在とされる。NHK公式サイトの表現を使うなら「キャスターや取材記者が語りかけるスタイルにニュース番組を大転換」。初代の磯村尚徳氏から最後の宮崎緑氏まで、歴代キャスターはそのままNHKの顔でもあった。【写真】NHK「ニュースセンター9時」で“おなじみの顔”といえば小浜維人氏は1979年から1982年までの3年間を担当した。