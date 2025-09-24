◆米大リーグヤンキース３×―２ホワイトソックス（２３日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースが２３日（日本時間２４日）、本拠でホワイトソックスを破り、２年連続のポストシーズン進出を決めた。最近１０年では８度目。２回にウェルズの適時二塁打で先制。６回に先発ヒルがモンゴメリーに逆転２ランを被弾し逆転された。１−２で迎えた９回２死三塁でジャッジが申告敬遠。３番ボルピの四球と