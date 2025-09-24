「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（２３日、フェニックス）ドジャース・大谷翔平投手が「１番・投手兼指名打者」で出場した。節目のメジャー通算１００試合目の登板。初回、先頭ペルドモに対して２球目、１５１キロカットボールで右飛。バットをいきなり真っ二つにへし折り、球場をどよめかせた。折れたバットの一部が一塁ベンチ側防球ネットの上部まで飛んだ。２番マルテは二ゴロ。３番キャロルは２球目に１６０キロ