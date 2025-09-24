南海キャンディーズの山里亮太が２３日、ＮＨＫ「朝ドラ名場面スペシャル」で、相方の山崎静代が出演した１７年放送の朝ドラ「ひよっこ」について、静ちゃんが役柄にのめり込んだ結果、起こった後日談を暴露した。朝ドラの名場面を振り返る番組で、「あまちゃん」「ひよっこ」に出演した有村架純にインタビュー。「あまちゃん」ではヒロインの母・春子の学生時代を熱演。「ひよっこ」では、茨城の農家の娘・みね子というヒロイ