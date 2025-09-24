兄弟デュオ「ビリー・バンバン」の兄・菅原孝さんが、肺炎のため、今月11日に都内の病院で亡くなったことが分かりました。81歳でした。【写真を見る】【訃報】ビリー・バンバンの兄・菅原孝さん肺炎のため死去81歳◆所属事務所の発表全文◆弊社所属のアーティスト ビリー・バンバンの兄・菅原孝（享年81歳）が、2025年9月11日（木）午後4時34分に肺炎の為、都内病院にて永眠致しました。ご遺族の希望により、葬儀は近親者のみ