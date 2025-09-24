ディジタルメディアプロフェッショナルはストップ高。この日午前１０時ごろ、独自開発の次世代エッジＡＩカメラＳｏＣ「Ｄｉ１」を搭載した開発キット「Ｄｉ１ＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＫｉｔ」の受注を開始したと発表した。優れた電力効率とステレオビジョン技術でエッジＡＩ開発を加速するという。これを材料視した買いが急速に流入している。 出所：MINKABU PRESS