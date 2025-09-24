アイビー化粧品が急伸し年初来高値を更新している。同社は２２日の取引終了後、２６年３月期の単独業績予想について、営業利益を３億４０００万円から３億８０００万円（前期比１０．０％減）へ、純利益を２億７０００万円から３億１５００万円（同７．３倍）へ引き上げており、これを好感した買いが流入している。 既存レギュラー製品は苦戦しているが、強化製品である「レッドパワーセラム」の９月の受