岡本硝子が切り返し急。同社は２４日、同社が反射鏡を販売・供給するオーク製作所（東京都町田市）が新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）の委託事業において開発した高解像・高精度のダイレクト露光装置に、岡本硝子のフライアイレンズが採用されたと発表。ＡＩ半導体などの実装に対応する先端パッケージ向けに開発された露光装置とあって、材料視されたようだ。 ＮＥＤＯの委託事業「省エネ