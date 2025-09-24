午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６２６、値下がり銘柄数は９１６、変わらずは７２銘柄だった。業種別では３３業種中１４業種が上昇。値上がり上位にその他製品、鉱業、機械、石油・石炭など。値下がりで目立つのはガラス・土石、サービス、保険など。 出所：MINKABU PRESS