サッカーJ1 ファジアーノ岡山はきのう（24日）、ホームで横浜FCと対戦しました。 現在3連敗中のファジアーノ。迎え撃つ相手は、残留争い真っただ中の横浜FCです。ファジアーノは前半から積極的に相手ゴールに迫ります。 11分には、ハーフウェーライン付近から1人でボールを運んだボランチ・神谷のミドルシュート。 しかし、ここは相手GKのファインセーブに