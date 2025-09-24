妊娠中に歯の不調が重なると、インプラント治療をどうするべきか悩む方も多いのではないでしょうか。CT検査や麻酔薬が与える母体への負担など、妊娠中だからこそ気になる点があるからです。今回は、妊娠中にインプラント治療を受ける際のリスクや治療時期について、小林先生に解説していただきました。 監修歯科医師：小林 実（こばやし歯科クリニック） 大阪歯科大学卒業。大阪、京都の歯科医院での勤務を経て、「こばやし