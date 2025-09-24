B’zの公式Instagramが9月23日に更新され、稲葉浩志の自筆メッセージが投稿された。 【写真】9月24日発売の映像作品への思いを綴った自筆メッセージを公開したB'z稲葉浩志 ■9月23日に61歳の誕生日を迎えた稲葉浩志が翌24日に映像作品をリリース 9月24日、DVD & Blu-ray『Koshi Inaba LIVE 2024 ～en-Zepp～』をリリースする稲葉浩志。この映像作品は、2024年6月に6日間にわたってZepp