都市鉄道交通がテーマの国際展示会「メトロトランス2025」が9月18日、東部の山東省青島市で開催されています。中国初の中国標準によるインテリジェント都市間列車が登場しました。これは中国が都市間レール交通装備分野で新たに重要な突破を遂げたことを示しています。今回登場した列車は時速200キロの都市間D型車であり、中国標準のインテリジェント都市間列車基盤の下に開発されたシリーズ化商品の一つです。この列車は全次元で