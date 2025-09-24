Image: MONTBLANC デジタルのアナログ時計みたいな「粋」！高級万年筆ブランドのモンブランが、電子ペーパーパッドを発売しました。コンセプトは「書く喜び」を存分に楽しめるデジタルデバイス。手書きの持ち味を存分に生かせる専用ペンは、4,000段階の筆圧検知機能付きでワイヤレス充電対応。3種類のペン先が用意されており、用途に応じて付け替えることができます。