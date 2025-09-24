《決勝進出することができました！》9月11日、お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかおは、自身のInstagramを更新し、『キングオブコント2025』（TBS系）の決勝進出を決めたことを報告した。「レインボーは、ツッコミのジャンボたかおさんと、ボケの池田直人さんの2人組で、若手のなかでは実力派として広く知られています。女装した池田さんとジャンボさんの “男女あるある” をメインとするコントで人気を博しています。