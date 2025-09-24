ÇÐÍ¥¤ÎÂçÂô¤¿¤«¤ª¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡Ù(9·î26Æü¸ø³«)¤Î¡¢Ado¤È¤Î¼çÂê²Î¥³¥é¥ÜPV¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±Ç²è¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡Ù¤ÈAdo¤Î¼çÂê²Î¥³¥é¥ÜPV¤¬¸ø³«ËÜºî¤Ï¡¢Ì¡²è»ï¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢¤«¤ï¤°¤Á¤«¤¤¤¸»á¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡Ù¤Î¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤Ç¡¢2023Ç¯¤Ë±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ¥·¡¼¥º¥ó1 ¡ÁÅìµþÏÑÂç³¤Àï¡Á¡Ù¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ËÌ¶Ë³¤Âç