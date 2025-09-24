野性爆弾のくっきー！（49）が、千鳥のネタをべた褒めした。【映像】千鳥のネタを“べた褒め”するくっきー！24日朝に公開されたカードローンの新CMに、千鳥の大悟（45）とノブ（45）、そして野性爆弾くっきー！が出演。インタビューでは、CMにちなんで、自分にはないと思う相手のポイントを語った。ノブ「どの番組もくっきー！さんがやる番組は面白いし、ボケの発想力なんかは、到底（自分には）ないですね」くっきー！「芸人