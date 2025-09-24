23日、都内で行われた第9回「川島なお美動物愛護賞」授与式に、受賞者として俳優の遠藤憲一が登壇した。【映像】遠藤憲一の愛犬・クロミちゃん授与式で遠藤は「元々わんちゃんは苦手だった。子どもの頃、追っかけられて、噛まれた記憶があって、それ以来全然ダメで」と振り返った。犬が苦手だったという遠藤は30代後半ごろに、奥様主導でマルチーズとの生活が始まり、現在は2年前に迎え入れた保護犬、プードルのクロミちゃん