松屋和菓子店が運営する栃木県壬生町の老舗和菓子店「しもつけ彩風菓 松屋」では9月13日、秋限定商品となる「栗蒸し羊羹」(2,970円)および「極 栗蒸し羊羹」(1万1,880円)の店頭販売を開始した。「極 栗蒸し羊羹」(1万1880円)「栗蒸し羊羹」は、笠間産の新栗をたっぷりと混ぜ込み、自家製のこし餡とともにじっくり蒸し上げた松屋の代表作。「栗蒸し羊羹」(2,970円)素材の持つ風味を生かすため、甘さ控えめに仕上げているのも特徴と