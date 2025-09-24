博多弁の元アイドルがビジュ爆発のイケメン俳優とベットイン！まさかの密着展開に「無茶苦茶なるよ！？」とスタジオMC陣が驚愕した。【映像】ベッドでイチャイチャ…イケメン俳優と元アイドルがベッドイン『ラブキャッチャージャパン』は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャー、事前にいずれかを選択をした男女10名が、自らが選んだ"正体"を隠した状態で8日間の特別な共同生活に参加する恋愛リ