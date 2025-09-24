長野県南佐久郡の道の駅八千穂高原は9月25日〜28日、「開駅1周年感謝祭」を開催する。道の駅八千穂高原同施設は、"元気の出発点"をコンセプトに、南佐久6町村の玄関口として2024年9月27日にグランドオープン。期間中は、開駅1周年を記念した大売り出しやガラポン大抽選会、プルーン試食会、期間限定メニュー、こども縁日など様々な企画を実施する。直売所Bloominでは、「秋の味覚祭り」を開催。プルーンやリンゴ、ブドウをはじめ、