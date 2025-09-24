【フェニックス（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの佐々木が２３日、敵地の米アリゾナ州フェニックスでダイヤモンドバックス戦に臨むチームに合流した。３Ａでは２試合連続で救援で好投しており、この日も救援陣らとともにウォーミングアップを行い、キャッチボールやダッシュで汗を流した。右肩痛で５月から負傷者リストに入っていたが、ロバーツ監督は「彼はリリーフで投げる。役割はわからない」と説明し