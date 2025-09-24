有罪評決を受けた後、ペンで首を突き刺そうとして阻止されるラウス被告を描いた法廷画/Lothar Speerフロリダ州フォートピアース（ＣＮＮ）米フロリダ州のゴルフ場で２０２４年、当時大統領候補だったドナルド・トランプ氏を銃撃しようとしたとして暗殺未遂などの罪に問われたライアン・ラウス被告（５９）が２３日、フロリダ州フォートピアースの連邦裁判所で有罪評決を言い渡された。有罪評決が読み上げられた後、ラウス被告は自