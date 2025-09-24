菅原孝さん兄弟デュオ「ビリー・バンバン」で活躍したミュージシャンの菅原孝（すがわら・たかし）さんが11日午後4時34分、肺炎のため東京都の病院で死去した。81歳。東京都出身。葬儀は近親者で行った。喪主は妻けい子（けいこ）さん。弟の進さんとビリー・バンバンを結成し、1969年に「白いブランコ」でデビューした。「ミドリーヌ」「さよならをするために」がヒットし、NHK紅白歌合戦に出場した。76年に解散し、テレビや